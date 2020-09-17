رسميا.. بايرن ميونيخ يعلن انتقال ألكانتارا إلى ليفربول

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينتس رومينيغه، اليوم الخميس، أن النادي البافاري، بطل أوروبا، وافق على انتقال لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا إلى ليفربول.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" اليومية: "يمكنني التأكيد أن بايرن ميونيخ توصل أخيرا إلى اتفاق مع ليفربول".

وتابع: "لقد كانت نية تياغو القيام مرة جديدة بشيء جديد قبل نهاية مسيرته".

وتشمل صفقة الانتقال أن يدفع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز(ليفربول) مبلغا قدره 20 مليون جنيه إسترليني لنظيره الألماني، علما بأنه يبقى عام واحد على عقد ألكانتارا مع البايرن.

وأشارت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن اللاعب الإسباني البالغ 29 عاما، غاب عن تمارين البايرن اليوم الخميس، بعدما تعثرت المفاوضات بشأن تمديد عقده.

في المقابل، هنأ مدرب البايرن، هانزي فليك، نظيره مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على التعاقد مع ألكانتارا، واصفا إياه بـ "اللاعب الاستثنائي".

وقال: "سيحصل كلوب على لاعب من العيار الثقيل وعلى شخص رائع"، مضيفا: "كان من المؤثر جدا عندما قام ألكانتارا بتوديعنا".

وهذه هي الصفقة الثانية لليفربول هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية، بعد ضم الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، كخيار إضافي للاسكتلندي أندرو روبرتسون على الرواق الأيسر.

المصدر: أ ف ب