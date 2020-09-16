 
مباشر
عاجل
النائب العام السوداني يعلن القبض على 41 متهما بحوزتهم متفجرات تكفي "لنسف الخرطوم"

شاهد لكمة أسرع من الصوت.. بروس لي جديد يظهر في روسيا

الرياضة

شاهد لكمة أسرع من الصوت.. بروس لي جديد يظهر في روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqxv

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لشاب روسي وهو يقوم بحركات سريعة، تضاهي إلى حد ما تلك التي كان يتميز بها الممثل ومعلم الفنون القتالية الشهير، الراحل بروس لي.

وظهر الشاب وهو يسدد لكمات وركلات بدقة وسرعة عالية، بحيث أن الكاميرا لم تتمكن من توثيق العديد من حركاته وضرباته التي أصابت هدفها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا