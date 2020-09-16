شاهد لكمة أسرع من الصوت.. بروس لي جديد يظهر في روسيا

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو لشاب روسي وهو يقوم بحركات سريعة، تضاهي إلى حد ما تلك التي كان يتميز بها الممثل ومعلم الفنون القتالية الشهير، الراحل بروس لي.

وظهر الشاب وهو يسدد لكمات وركلات بدقة وسرعة عالية، بحيث أن الكاميرا لم تتمكن من توثيق العديد من حركاته وضرباته التي أصابت هدفها.

В России объявился свой Брюс Ли.

Парень сражает наповал пользователей TikTok своими ударами. Бьет он так быстро, что камера не успевает зафиксировать движение. А простой человеческий глаз - тем более. pic.twitter.com/GhCeqzVcIe — @kpru (@kpru) September 16, 2020

المصدر: RT