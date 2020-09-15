رئيس ليون يحرج برشلونة بـ"تغريدة" فاضحة

كشف رئيس أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم جان ميشيل أولاس، أن فريق برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية حادة ولا يملك ما يكفي لتقديم عرض للاعبه الهولندي ممفيس ديباي.

وكتب جان ميشيل أولاس "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر"، تعليقا على أنباء انتقال لاعبه ديباي إلى برشلونة، قال فيها: "أخبرني رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو صباح الأحد الماضي أن البارسا يعاني اقتصاديا بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، وأنهم لا يملكون ما يكفي لتقديم عرض لديباي".

إقرأ المزيد

وارتبط اسم ممفيس ديباي بالانتقال إلى برشلونة، بناء على طلب من مواطنه رونالد كومان، المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني، والذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا.

وأشارت تقارير هولندية إلى أن برشلونة توصل بالفعل لاتفاق مع ديباي لضمه خلال الميركاتو الحالي، بقيمة 25 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، باعتبار أن عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي ينتهي الصيف المقبل.

المصدر: وكالات