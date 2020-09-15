ماكغريغور بعد اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي: لم أعد احتمل

اشتكى بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA في وزنين مختلفين سابقا الإيرلندي كونور ماكغريغور، من سوء حالته النفسية على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي.

ورد كونور على أحد متابعي حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "إنك تسخر مني هكذا في هذا الوقت العصيب من حياتي. أحاول أن أبقى قويا من أجل أطفالي والأشخاص الذين يعتمدون علي ويحبونني ويدعمونني. شكرا على الإهانات، يا أيها المنافق ".

وأضاف المقاتل الإيرلندي: "لا يمكنني تحمل ذلك أكثر يا رجل. ببساطة أنا محطم"، وذلك قبل أن يحذف المنشور.

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واعتقلت الشرطة في جزيرة كورس الفرنسية، في وقت سابق، كونور ماكغريغور بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

ولم تقدم الشرطة معلومات تفصيلية عن الحادثة، ولكنها أكدت أن الشكوى ضد ماكغريغور تم تقديمها في الـ10 من سبتمبر الجاري، عندما كان النجم الإيرلندي يقضي إجازته في الجزيرة الفرنسية.

وأطلق سراح ماكغريغور بعد التحقيق معه، حيث أنكر التهمة الموجهة إليه، بينما يستمر المحققون بالتحري عن الحادثة.

Conor McGregor, Korsika'da bir barda cinsel saldırı suçundan gözaltına alındı! pic.twitter.com/Lzzee9Ij3j — UFC Türkiye 🇹🇷 (@ufc_turkiye) September 12, 2020

يذكر أن كونور ماكغريغور، البالغ من العمر 32 عاما، أعلن في الـ7 من يونيو 2020، وضع حد لمسيرته الاحترافية وذلك للمرة الثالثة.

المصدر: وكالات