بأغلى خاتم.. رونالدو يخطب جورجينا (صور)

يبدو أن كريستيانو رونالدو، لم تعد تستهويه المنافسة والمقارنات داخل الملعب فقط، فقد رفع التحدي إلى خارج المستطيل الأخصر، إذ بات صاحب أغلى خاتم خطوبة يقدمه لاعب كرة قدم لصديقته.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو قدم خاتما مصنوعا من الألماس خلال خطبته لصديقته جورجينا قبل عامين.

https://www.thesun.co.uk/

وأوضحت أن سعر الخاتم يبلغ 615 ألف جنيه إسترليني، وهو أغلى خاتم يقدمه لاعب كرة قدم لخطيبته في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورجينا، ظهرت بخاتم خطوبتها في أكثر من مناسبة، منها مباريات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث اجتذب الخاتم أنظار الجماهير وعدسات المصورين في المدرجات.

https://www.thesun.co.uk/

ونشرت "ذا صن" نقلا عن أحد المواقع المتخصصة، قائمة بأغلى خواتم الخطوبة في عالم كرة القدم، حيث جاء ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل على الشكل التالي:

1- خاتم كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريغيز - 615 ألف جنيه إسترليني.

2- خاتم جوردان بيكفورد لميغان دافيسون - 500 ألف جنيه إسترليني.

3- خاتم أشلي كول لشيريل - 275 ألف جنيه إسترليني.

4- خاتم كايل والكر لآني كيلنر - 250 ألف جنيه إسترليني.

5- خاتم واين روني لزوجته كولين - 250 ألف جنيه إسترليني.

6- خاتم ريو فرديناند لكيت رايت - 250 ألف جنيه إسترليني.

7- خاتم جون تييري لتوني تييري - 250 ألف جنيه إسترليني.

8- خاتم بيتر كرواتش لآبي كلانسي - 200 ألف جنيه إسترليني.

9- خاتم جاك ويلشير لأندرياني مايكل – 180 ألف جنيه إسترليني.

10- خاتم هاري كين لكاتي جودلاند – 180 ألف جنيه إسترليني.

وتعرف رونالدو على جورجينا في العام 2016، ولديهما طفلة تبلغ من العمر عامين هي آلانا، ويقومان بتربية ثلاثة أطفال آخرين لرونالدو معا وهم التوأم إيفا وماتيو، وكريستيانو جونيور.

وكانت وسائل إعلام عدة، كشفت مؤخرا أن رونالدو وجورجينا بصدد إعلان زواجهما.

المصدر: وكالات