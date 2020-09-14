الأهلي السعودي يهزم الشرطة العراقي في الدوحة (فيديو)

بلغ نادي الأهلي السعودي دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عقب فوزه على الشرطة العراقي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في انتصاره الصعب للاعبه الألماني ماركو مارين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

🎥 HIGHLIGHTS | Al Ahli are gearing closer to the #ACL2020 Knockout Stage with a slim victory!



READ: https://t.co/tU1Oz8pmilpic.twitter.com/La411ldOQG — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 14, 2020

إقرأ المزيد

وحقق الأهلي انتصاره الثالث على التوالي، وعزز صدارته لقائمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، لكن تم حذف ثلاث نقاط بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى الدوحة بسبب جائحة كورونا.

بينما يشغل فريقا استقلال طهران والشرطة المركزين الثاني والثالث على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: "@theafccl"