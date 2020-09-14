رئيس برشلونة يحضر مفاجأة صادمة لميسي في اجتماع مرتقب

كشف الموقع الرسمي لقناة "كواترو"، أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، سيعقد اجتماعا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة أمور منها خفض الرواتب.

وأوضح تقرير لقناة "كواترو"، أن ميسي وبارتوميو يدركان ضرورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة رحيل أو بقاء "البرغوث" الأرجنتيني.

وأضافت أنه سيتعين على ميسي مواجهة بارتوميو وجها لوجه، كما يتوجب عليه قبول خفض راتبه، بجانب رواتب لاعبي الفريق الأول.

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وذكرت القناة أن الموسم الماضي، شهد تكبد برشلونة لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة، تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس.

وتابعت أن نادي برشلونة يحتاج لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية، وستكون المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني أعلن رغبته في الرحيل، لكن الفريق الكتالوني طالبه بدفع الشرط الجزائي في عقده وقدره 700 مليون يورو، للسماح له بالرحيل.

واضطر ليونيل ميسي للعدول عن قرار بالرحيل لعدم رغبته في الدخول في مشاكل قضائية، رغم تأكيده على أنه لا يشعر بالسعادة في ظل الوضع الراهن تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو، وتوجيه انتقادات لاذعة لرئيس برشلونة.

المصدر: وكالات