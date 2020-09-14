لاعب يتهم ميسي بالإساءة له

صرح مدافع فريق خيمناستيك الإسباني، خافيير ريبييس، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، تعمد إهانته خلال مباراة الفريقين الودية، يوم السبت الماضي.

وتعرض ميسي لرقابة لصيقة من قبل خافيير ريبييس خلال المباراة (3-1)، الأمر الذي أسفر عن كم من الاحتكاكات والالتحامات بين اللاعبين.

وكشف ريبييس في تصريحات لبرنامج "التشيرنجيتو" الشهير، الذي يبث على قناة "ميغا" التلفزيونية الإسبانية، أن ميسي قال له أثناء المباراة: "ماذا تفعل يا أبله؟ ألا ترغب في التوقف عن ركلي طوال المباراة؟".

وقال ريبييس إنه أخبر ليونيل ميسي بالفعل إنه أفضل لاعب كرة قدم في العالم، مضيفا أنه لم تكن هناك وسيلة آخرى لإيقافه.

وهز "البرغوث" الأرجنتني الوسط الرياضي العالمي، عندما أبلغ إدارة برشلونة رسميا برغبته في الرحيل عن أسوار الـ"كامب نو"، بعد الهزيمة التاريخية للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، في أغسطس الماضي، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

ولكن ميسي اضطر للاستمرار مع الفريق الإسباني، رغم تأكيده على أنه لا يشعر بالسعادة في ظل الوضع الراهن تحت قيادة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، لعدم رغبته في الدخول في مشاكل قضائية، بعد مطالبة ناديه بدفع الشرط الجزائي في عقده وقدره 700 مليون يورو، للسماح له بالرحيل.

المصدر: وكالات