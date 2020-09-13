تسيسكا يحسم ديربي موسكو أمام سبارتاك بثلاثية (فيديو)

قلب تسيسكا تأخره بهدف أمام ضيفه سبارتاك في ديربي العاصمة موسكو إلى فوز ثمين 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الضيوف باب التسجيل عند الدقيقة الـ11 عن طريق الأرجنتيني إزكويل بونسي، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا ثلاثة أهداف متتالية حملت توقيع كل من الآيسلندي هوردور ماغنوسون والكرواتي نيكولا فلاسيتش والنيجيري شيديرا إجوكي في الدقائق 30 و45+1 و90+2 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 13 نقطة وصعد إلى المركز الرابع، فيما توقف رصيد سبارتاك عند 14 نقطة في وصافة ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT