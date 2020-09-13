بالفيديو.. لاعب يضيع فرصة محققة أمام الشباك الفارغة بطريقة غريبة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم فيديو لفرصة هدف محقق خلال مباراة ميشيلين وضيفه أوستند ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري البلجيكي الممتاز لكرة القدم.

وأضاع لاعب أصحاب الأرض، أستير فرانكس البالغ 17 عاما فرصة هدف محقق عندما تعثر وسقط أرضا بطريقة غريبة أمام شباك أوستند الفارغة في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

Через минуту после этого он объявил о завершении карьеры прямо на поле 😆pic.twitter.com/sWwDk7w1pR — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) September 12, 2020

ولسوء حظ فرانكس لاعب المنتخب البلجيكي لكرة القدم دون 19 عاما، تمكن الضيوف من الفوز بنقاط المباراة بتسجيلهم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع برأسية متقنة عن طريق جاك هيندري، لتتجه الأنظار إلى فرانكس كمتسبب رئيسي في خسارة فريقه بعد إهداره للفرصة الذهبية في التقدم بالنتيجة.

📍 | Wanneer je 'door het oog van de naald kruipen' iets te nauw neemt! 🎯#KVMKVOpic.twitter.com/Nli5qNJAaD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 13, 2020

FT | @kvoostende wint met het kleinste verschil van @kvmechelen. In de blessuretijd maakt Jack Hendry het beslissende doelpunt! 💥⁰⁰#KVMKVOpic.twitter.com/zS51w4MuFd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 12, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: Eurosport_RU