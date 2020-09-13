بعد احتفال صلاح.. دعوة لدعم اللاعب مؤمن زكريا (فيديو)

دعم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول مواطنه مؤمن زكريا لاعب الأهلي بعدما سجل هدف الهاتريك في لقاء ليدز يونايتد السبت بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي ما فتح الباب أمام مقترح دعم.

واقترح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة لدعم زكريا لاعب الأهلي، عن طريق مباراة ودية تجمع الفريقين.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات تلفزيونية، السبت: "سأتواصل مع إدارة الكرة ومرتضى منصور، رئيس النادي، لتنظيم مبادرة رسمية من الزمالك للعب مباراة ودية مع الأهلي في أقرب وقت ممكن لدعم مؤمن زكريا".

وأضاف: "ولكي لا تكون هناك حساسية سنجعل أشرف صبحي، وزير الرياضة، يدعو الأهلي لإقامة مباراة بين الفريقين لدعم مؤمن، وأيضا لتكون هذه المباراة لتهدئة الأجواء بين الطرفين ولمنع التعصب، وتكون تحت رعاية وزير الشباب والرياضة أو حتى تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية".

وأردف: "أعجبت باحتفال محمد صلاح، على طريقة مؤمن زكريا، ويجب أن نتحدث بموضوعية، الكثير من الجماهير هاجموا إدارة الأهلي بسبب مؤمن، ولكن النادي فعل كل ما يليق باللاعب، واحتفل به الأسبوع الماضي في حضور كل زملائه في غرفة خلع الملابس".

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واحتفل صلاح على طريقة زكريا فور تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88 من زمن المباراة، بتأديته طريقة احتفال مؤمن زكريا المعتادة، وذلك بوضع يديه الاثنين على أذنيه والإشارة إلى رقم 8، وهو رقم القميص الذي يرتديه نجم الأهلي.

وأراد صلاح إهداء هدفه إلى زكريا والإعراب عن دعمه، بعد المرض الذي يستعد للسفر بسببه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة برنامجه العلاجي، حيث من المتوقع أن يبقى هناك عدة أشهر.

ويعاني زكريا من مرض نادر في الأعصاب أبعده عن ممارسة كرة القدم.

المصدر: facebook\officialzamalektv