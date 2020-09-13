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"إكسبريس": كومان يسعى لانتقال مفاجئ لمحمد صلاح إلى برشلونة

الرياضة

AFP SHAUN BOTTERILL-JOSEP LAGO
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أثارت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، الجدل حول رغبة رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة بأن ليفربول قد يخوض معركة لإبقاء صلاح داخل أسوار ملعب "أنفيلد"، بعد أن دخل "الفرعون" المصري دائرة اهتمامات المدرب الهولندي الذي يفكر في مشروع إصلاح النادي الكتالوني وإعادته لأمجاده السابقة.

ويصمم كومان على إجراء توقيع مفاجئ، وكشف أحد أصدقاء المدير الفني للبرسا أن الهولندي يريد محمد صلاح وليس ساديو ماني في برشلونة.

وقال شجاك سوارت، لاعب هولندا الدولي السابق، لموقع voetbalzone.nl: "أعرف أن كومان يريده، وأعلم أن صلاح يرغب في الرحيل".

وعند الضغط عليه للكشف عن مصدر معلوماته، أضاف سوارت: "لا أستطيع، لن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني فقط أنني أعرف".

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وتوضح الصحيفة أنه مع بقاء ليونيل ميسي الآن على ما يبدو، سيكون من الصعب جدا على برشلونة حسم صفقة بحجم صلاح، نظرا للأزمة الاقتصادية الحالية التي تسببت بها جائحة وباء كورونا.

وتألق صلاح في ظهوره الأول مع ليفربول في الدوري الممتاز أمس السبت، وسجل ثلاثة أهداف في فوز "الريدز" الصعب على ليدز يونايتد (4-3) ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

المصدر: express.co.uk

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