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إصابة رئيس نابولي بفيروس كورونا

الرياضة

إصابة رئيس نابولي بفيروس كورونا
AFP PAUL ELLIS
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أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم الخميس إصابة رئيسه أوريليو دي لورنتيس بفيروس كورونا.

وأضاف النادي أن نتيجة فحص دي لورنتيس الأربعاء جاءت إيجابية، لكن لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وشارك دي لورنتيس في تجمع لرابطة الدوري الإيطالي الأربعاء بجانب مسؤولين من أندية كبيرة أخرى.

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وأعاد دي لورنتيس البالغ 71 عاما الحياة من جديد لنابولي منذ أن اشترى النادي في 2004 عقب إشهار إفلاسه وهبوطه للدرجة الثالثة في كرة القدم الإيطالية.

ولم يخرج نابولي من المراكز العشرة الأولى في الدوري الإيطالي لما يزيد على عشر سنوات واحتل المركز الثاني أربع مرات خلال هذه الفترة والثالث ثلاث مرات، كما فاز بكأس إيطاليا الموسم الماضي.

ويبدأ نابولي الموسم الجديد خارج ملعبه ضد بارما يوم 20 سبتمبر.

المصدر: "رويترز"

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