نجم المنتخب الإيطالي الواعد يحقق حلم طفولته وينضم رسميا لميلان (صور)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميا مع لاعب وسط المنتخب الإيطالي ساندرو تونالي البالغ 20 عاما، قادما من صفوف بريشيا.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن نادي ميلان عن توصله لاتفاق مع نادي بريشيا من أجل انتقال اللاعب ساندرو تونالي بشكل مؤقت مع الحق في تفعيل الانتقال النهائي. سيرتدي لاعبنا الجديد القميص رقم 8 في صفوف الروسونيري".

بيان رسمي: ساندرو تونالي



يعلن نادي اي سي ميلان عن توصله لإتفاق مع نادي بريشيا من أجل انتقال اللاعب تونالي بشكل مؤقت مع الحق في تفعيل الإنتقال النهائي. ذو الـ 20 عاما سيرتدي القميص رقم8⃣ في صفوف الروسونيري.



التفاصيل ⬅️ https://t.co/rFtzaQ9WY8#ReadyToUnleash#ميلان_دائماpic.twitter.com/2ldpB0rNt9 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 9, 2020

ولم يكشف ميلان عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إيطالية ذكرت أن الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 15 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 ملايين يورو.

ولد بقلب ميلانيستا واليوم يحقق الحلم ويحمل القميص الأحمر والأسود 🔴⚫

✍ ســانــدرو تــونــالــي #ReadyToUnleash#ميلان_دائمًاpic.twitter.com/OG56QfMcbh — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 9, 2020

ونشر تونالي عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة وهو طفل يرتدي فيها قميص الـ"روسونيري"، مشيرا إلى أن اللعب في صفوف الفريق الإيطالي العريق كان حلم طفولته.

sandrotonali/instagram

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ومثل تونالي المنتخب الإيطالي في المراحل العمرية المختلفة، حيث لعب لمنتخب دون 19 عاما 12 مباراة، ولمنتخب دون 21 عاما خمس مباريات، واستدعاه مدرب المنتخب الإيطالي الأول، روبرتو مانشيني في ثلاث مناسبات.

المصدر: وكالات