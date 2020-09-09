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نجم المنتخب الإيطالي الواعد يحقق حلم طفولته وينضم رسميا لميلان (صور)

الرياضة

نجم المنتخب الإيطالي الواعد يحقق حلم طفولته وينضم رسميا لميلان (صور)
acmilanar/twitter
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، التعاقد رسميا مع لاعب وسط المنتخب الإيطالي ساندرو تونالي البالغ 20 عاما، قادما من صفوف بريشيا.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن نادي ميلان عن توصله لاتفاق مع نادي بريشيا من أجل انتقال اللاعب ساندرو تونالي بشكل مؤقت مع الحق في تفعيل الانتقال النهائي. سيرتدي لاعبنا الجديد القميص رقم 8 في صفوف الروسونيري".

ولم يكشف ميلان عن تفاصيل الصفقة، لكن تقارير إيطالية ذكرت أن الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 15 مليونا، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 ملايين يورو.

ونشر تونالي عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة وهو طفل يرتدي فيها قميص الـ"روسونيري"، مشيرا إلى أن اللعب في صفوف الفريق الإيطالي العريق كان حلم طفولته.

نجم المنتخب الإيطالي الواعد يحقق حلم طفولته وينضم رسميا لميلان (صور)
sandrotonali/instagram
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ومثل تونالي المنتخب الإيطالي في المراحل العمرية المختلفة، حيث لعب لمنتخب دون 19 عاما 12 مباراة، ولمنتخب دون 21 عاما خمس مباريات، واستدعاه مدرب المنتخب الإيطالي الأول، روبرتو مانشيني في ثلاث مناسبات.

المصدر: وكالات

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