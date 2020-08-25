مالديني يؤكد أن إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية لميلان" هذا الموسم

أكد أسطورة نادي ميلان الإيطالي باولو مالديني اليوم الثلاثاء أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يعتبر "أولوية لميلان"، دون أن يستبعد رحيله قبل بداية الموسم الجديد.

وقال مالديني الذي يتولى الإدارة الفنية في نادي ميلان خلال مؤتمر صحفي: "إبراهيموفيتش هو أولويتنا، بيد أنه من الطبيعي أن تكون هناك خطة ثانية، ولكن أيضا ثالثة ورابعة".

وأضاف: "نعمل جميعا بجد من أجل التوصل إلى اتفاق. نعلم أنه ستكون هناك فترة استعداد قصيرة للموسم الجديد، وبالتالي نريد إنهاء هذا الملف بسرعة كبيرة".

Technical director Paolo Maldini has confirmed #ACMilan have made #Zlatan Ibrahimovic their ‘priority’ and said the Diavolo ‘don’t want to deceive our fans’, revealing the club has limited resources for the transfer market. #SerieAhttps://t.co/UZeliRYUTZpic.twitter.com/fOFwgckMes — footballitalia (@footballitalia) August 25, 2020

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وانضم "إبرا" الذي سيبلغ 39 عاما في أكتوبر المقبل، إلى ميلان في نهاية ديسمبر الماضي بعقد لمدة ستة أشهر بعد مغادرته لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي مقابل راتب سنوي قيمته 3.5 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأثرت عودة إبراهيموفيتش لميلان إيجابيا على الفريق الذي كان يعاني من صعوبات، حيث سجل له 11 هدفا في 20 مباراة في مسابقتي الدوري والكأس المحليين.

وخاض إبراهيموفيتش مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر ميلان وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولا الى لوس أنجلوس غالاكسي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في ديسمبر.

وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

المصدر: أ ف ب