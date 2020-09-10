تركي آل الشيخ يعلق على موقف الأهلي من تأجيل نصف نهائي أبطال إفريقيا

أشاد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بموقف الأهلي المصري المرحب بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكتب آل الشيخ، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، الأربعاء: "الأهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري أبطال إفريقيا".

وختم: "عبر التاريخ الأخلاق رياضة، من رشوان الجودو إلى أهلي المبادئ.. حاجة تشرف".

"الاهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري ابطال افريقيا" -عبر التاريخ- ‏"الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو الي أهلي المبادئ" حاجة تشرف ⁦🇪🇬⁩⁦🇸🇦⁩ تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‏ في الأربعاء، ٩ سبتمبر ٢٠٢٠

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وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد في نصف النهائي، والزمالك أمام الرجاء أيضا، على أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 25 و26، وعلى أن يكون الإياب بالقاهرة 2 أو 3 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأربعاء أنه سيبحث الخميس تثبيت مواعيد الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب البلد المضيف.

المصدر: facebook\Turkialalshik