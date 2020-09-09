"كاف" يناقش مواعيد نصف نهائي مسابقتيه بسبب انتشار كورونا في المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيبحث الخميس تثبيت مواعيد الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد من عدمه، بسبب انتشار فيروس كورونا في المغرب البلد المضيف.

ويستضيف المغرب في الأسبوع الأخير من هذا الشهر ذهاب دور الأربعة لمسابقة دوري الأبطال، حيث يستضيف ممثلاها، الرجاء والوداد، البيضاويان الزمالك والأهلي المصريين على التوالي، بالإضافة إلى الدورة المجمعة (نصف النهائي من مباراة واحدة والمباراة النهائية) لمسابقة كأس الاتحاد التي تشهد قمة مغربية بين نهضة بركان الوصيف وحسنية أغادير، ومواجهة بيراميدز المصري مع حورويا كوناكري الغيني.

ويشعر مسؤولو الاتحاد الإفريقي للعبة بالقلق بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في المملكة المغربية، ما أدى إلى خوض 3 مباريات فقط في الدوري المحلي خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وتأجيل 21 مباراة بسبب إصابة أكثر من لاعب في صفوف العديد من الأندية، أبرزها الوداد البيضاوي واتحاد طنجة ورجاء بني ملال.

وذكر بيان للاتحاد الإفريقي أن: "اجتماعا عبر الفيديو للجنة التنفيذية سيتناول عدة موضوعات مهمة تتعلق بوضع كرة القدم في القارة".

وأكد اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي أن الدورين نصف النهائي والنهائي لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد سيكونان من بين القضايا على جدول الأعمال.

ومن المقرر أن تقام مباراتا ذهاب دوري الابطال في 25 و26 الجاري في الدار البيضاء، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 17 منه في مكان سيحدد لاحقا.

أما نصف نهائي كأس الاتحاد، فسيقام في 22 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 27 منه في الرباط.

المصدر: "أ ف ب"