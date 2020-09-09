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برشلونة يعلن شفاء أومتيتي من فيروس كورونا

الرياضة

برشلونة يعلن شفاء أومتيتي من فيروس كورونا
Reuters Albert Gea
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أصدر برشلونة الإسباني بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أعلن فيه شفاء مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي من فيروس كورونا المستجد، والحصول على التصريح الطبي لخوض التدريبات مع الفريق الكتالوني.

ولم يتمكن أومتيتي البالغ 26 عاما من الانضمام إلى تحضيرات برشلونة استعدادا للموسم الجديد، بسبب إصابته بفيروس كورونا ومشاكل في الركبة اليسرى، كما تغيب عن مواجهة برشلونة أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال لذات السبب.

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وتعرض أومتيتي للإصابة بفيروس كورونا في الـ30 من أغسطس الماضي، ورغم أنه لم يتجاوز فترة العزل التي حددها البروتوكول للتغلب على آثار المرض، إلا أن الاختبار الذي أجراه أثبت سلامته.

ومن المقرر، أن ينضم أومتيتي تدريجيا إلى استعدادات برشلونة، على الرغم من أنه خارج خطط رونالد كومان في الموسم الجديد، ويبحث النادي إعارته أو بيعه.

المصدر: وكالات

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