برشلونة يعرض صفقة تبادلية لضم نجم ليون الفرنسي

ذكرت صحيفة L’Equipe الفرنسية أن برشلونة سيقدم قريبا عرضا رسميا إلى أولمبيك ليون الفرنسي، لضم المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي.

ووفقا للصحيفة، فإن النادي الفرنسي يطلب 30 مليون يورو للمهاجم الهولندي الذي يريد رونالد كومان، مدرب البرسا، استبدال لويس سواريز به.

وتشير الصحيفة الفرنسية إلى أن صفقة الانتقال لم تنته بعد، رغم أن تقارير كثيرة اعتبرت الاتفاق بين الناديين أمرا مفروغا منه.

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💰 El Barça prepara una primera oferta por el jugador



👉 Según ‘L’Equipe’, el Lyon pide 30 millones por el delantero holandés que Koeman quiere para sustituir a Luis Suárezhttps://t.co/SJgpdxyNUl — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2020

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من جانبه كشف جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية، أن نادي روما الإيطالي يرغب أيضا في ضم النجم الهولندي البالغ 26 عاما.



كما لفتت صحيفة ليكيب إلى أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.

ويتبقى في عقد ديباي عام واحد مع ليون، وكان اللاعب قد شفي مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وقاد فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال.

المصدر: mundodeportivo.com