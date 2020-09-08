أتلتيكو مدريد يعلن ضم كاراسكو بشكل نهائي

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده بشكل نهائي مع المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ 27 عاما، لمدة 4 مواسم.

[📝] @CarrascoY21 is a Red & White! ⚡



🇧🇪 The Belgian signs a 4️⃣-year contract with Atleti after reaching a transfer agreement with Dalian Professional FC 🤩



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🔴⚪ #AúpaAtletipic.twitter.com/Q2gfOtJ6hA — Atlético de Madrid (@atletienglish) September 8, 2020

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وانضم كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي قادما من نادي داليان الصيني على سبيل الإعارة.

وشارك كاراسكو في 16 مباراة مع أتلتيكو منذ عودته إلى الفريق الذي رحل عنه قبل موسمين إلى الدوري الصيني.

ويتواجد كاراسكو حاليا مع منتخب بلاده الذي يواجه ضيفه الآيسلندي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

المصدر: وكالات