فلاشينغ ميدوز.. أوساكا إلى ربع النهائي

بلغت اليابانية، ناومي أوساكا، المصنفة الـ9 عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بالتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز، الأحد.

وتفوقت بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2018 على الأستونية، أنيت كونتافييت، بنتيجة 6-3 و6-4، خلال مباراة استغرقت ساعة و12 دقيقة، لتضرب موعدا مع الأمريكية شيلبي رودجرز، الفائزة على التشيكية بترا كفيتوفا، السادسة، 7-6 (7-5) و3-6 و7-6 (8-6).

On her sixth match point, @naomiosaka gets the job done and is through to the final 8 👊#USOpenpic.twitter.com/BntchqKIvi — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020

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وأكدت المصنفة رابعة في البطولة الأمريكية أن تحكمها في أعصابها كان مفتاح الفوز بالمباراة، وقالت: "بالنسبة لي، الأمر مهم جدا، لأنه من السهل جدا أن تضع نفسك تحت الضغط، خاصة عندما تشعر بأنه من الممكن أن تكسر الإرسال مرات عدة".

وأضافت: "لكنني قلت لنفسي إنها لاعبة رائعة من المفترض أن تفوز بإرسالها، لذا نعم فقط استمري في الضغط".

المصدر: "أ ف ب"