التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا

خرجت التونسية، أُنس جابر، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 7-6 و6-3 أمام صوفيا كينين، المصنفة ثانية، في الدور الثالث للمسابقة، السبت.

وصعدت كينين إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرتها. وكسرت أُنس، المصنفة 31 عالميا، إرسال كينين لتتقدم 4-2 في المجموعة الافتتاحية، لكن اللاعبة الأمريكية ردت سريعا بكسر إرسال اللاعبة التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل.

What a return 😱



Ons Jabeur is up a break in the first set 👀@Ons_Jabeur I #USOpenpic.twitter.com/VxtYDK7gF7 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2020

وطورت كينين، التي فازت على أنس في طريقها نحو لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ودخلت المواجهة في ملعب لويس أرمسترونغ متفوقة 4-1 في المواجهات المباشرة، طورت مستواها في المجموعة الثانية.

وأجادت كينين من الخط الخلفي وتقدمت 2-0 قبل أن ترد اللاعبة التونسية بكسر إرسال منافستها، لكن اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما استعادت إيقاعها سريعا وتأهلت لمواجهة البلجيكية إليسه ميرتنز.

المصدر: "رويترز"