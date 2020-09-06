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التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا

الرياضة

التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا
AFP MATTHEW STOCKMAN
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خرجت التونسية، أُنس جابر، من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد الهزيمة 7-6 و6-3 أمام صوفيا كينين، المصنفة ثانية، في الدور الثالث للمسابقة، السبت.

وصعدت كينين إلى الدور الرابع لأول مرة في مسيرتها. وكسرت أُنس، المصنفة 31 عالميا، إرسال كينين لتتقدم 4-2 في المجموعة الافتتاحية، لكن اللاعبة الأمريكية ردت سريعا بكسر إرسال اللاعبة التونسية قبل أن تتفوق في الشوط الفاصل.

وطورت كينين، التي فازت على أنس في طريقها نحو لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ودخلت المواجهة في ملعب لويس أرمسترونغ متفوقة 4-1 في المواجهات المباشرة، طورت مستواها في المجموعة الثانية.

وأجادت كينين من الخط الخلفي وتقدمت 2-0 قبل أن ترد اللاعبة التونسية بكسر إرسال منافستها، لكن اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما استعادت إيقاعها سريعا وتأهلت لمواجهة البلجيكية إليسه ميرتنز.

المصدر: "رويترز"

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