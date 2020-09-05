الأسطورة تايسون يكشف سبب فقدانه نحو 40 كغم من وزنه

تحدث الملاكم الأمريكي الأسطورة، مايك تايسون، أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل، عن الدافع الحقيقي وراء فقدانه 38 كغم من وزنه، واستعادة لياقته قبل نزاله المرتقب أمام مواطنه جون جونز.

ونقلت صحيفة " The Sun" عن تايسون، قوله: "إذا كان هناك شخص إلى جانبي، واكتشف أنه يعتقد أنني بدين...، ولكنه لم يخبرني بذلك، فلن أكون صديقه بعد الآن. أنت تقول إن الحكم على أساس الحجم (الجسد) يؤذي بعض الناس، لكنه يساعدني. لم أعتبر قط أن ذلك تمييزا على أساس الحجم".

يذكر أنه من المقرر أن يواجه مايك تايسون مواطنه روي جونز، الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، نزالا استعراضيا من ثماني جولات، يوم 28 نوفمبر المقبل، بعد أن كان مقررا قيامه، يوم 12 سبتمر الجاري، وذلك وفقا لمجلة "ذا رينغ"، التي أشارت إلى أن معسكر تايسون أكد أنه من الممكن زيادة إيرادات المواجهة بتأجيلها إلى موعد لاحق.

Il match tra Mike Tyson e Roy Jones Jr è stato posticipato! https://t.co/mph3cY8ZMh — Fight - The Shield Of Wrestling (@fight_shield) August 10, 2020

يذكر أن تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي"، أعلن رغبته في العودة إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وأصبح مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

أما روي جونز جونيور (51 عاما) بطل العالم المطلق سابقا، فقد وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات