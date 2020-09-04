إيطاليا تسقط في كمين البوسنة (فيديو)

استهل المنتخب الإيطالي مشواره في النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بتعادل مخيب للآمال في عقر داره أمام نظيره البوسني (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة.

ووضع المهاجم البوسني، إيدين دجيكو، بلاده في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 57، ومن ثم أدرك لاعب خط الوسط الإيطالي، ستيفانو سينسي، التعادل "للأزوري" بحلول الدقيقة 67 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أرتيميو فرانكي (فلورنسا)" بمدينة فيورنتينا الإيطالية.

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واكتفى منتخب إيطاليا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث مع نظيره البوسني، في ترتيب المجموعة الأولى للمستوى الأول (A1) لدوري الأمم الأوروبية.

بينما يتصدر منتخب هولندا قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حصدها من فوزه على ضيفه البولندي بهدف وحيد، في اللقاء، الذي أقيم على "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.

المصدر: RT