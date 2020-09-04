شاهد.. "الطواحين" الهولندية "تفرم" النسور البيضاء البولندية

أنجز المنتخب الهولندي مهمته أمام ضيفه البولندي، بفوزه عليه بهدف، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويدين منتخب "الطواحين" الهولندية بالفضل في انتصاره لمهاجمه، ستيفن بيرجوين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، على "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام.

Video: Sublime pass from De Jong to set up the Netherlands' first goal today against Poland. 👌 https://t.co/3Z9zRyl5S1 — barcacentre (@barcacentre) September 4, 2020

وحصد منتخب هولندا نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الأولى للمستوى الأول (A1) لدوري الأمم الأوروبية، بفارق نقطتين أمام منتخبي إيطاليا والبوسنة، اللذين تعادلا فيما بينهما بهدف لمثله، على ملعب "أرتيميو فرانكي (فلورنسا)" بمدينة فيورنتينا الإيطالية.

المصدر: RT