أول تعليق لوالد ميسي بعد اجتماعه برئيس برشلونة (فيديو)

ألمح خورخي ميسي، والد ومدير أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى إمكانية استمرار نجله في صفوف فريقه برشلونة الإسباني لكرة القدم، حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل.

ونشرت قناة "كواترو" الإسبانية، مقطع فيديو، يظهر ميسي الوالد، يجيب بما يبدو أنه "نعم" على سؤال لأحد الصحفيين حول ما إذا تمت مناقشة إمكانية بقاء ابنه "ليو" مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجديد ثم المغادرة مجانا في نهايته.

Jorge Messi confirma la posibilidad de que Leo Messi siga en el #Barcelona

Via@BlazquezFontpic.twitter.com/2VX2eqxyeY — Radio Nihuil (@radionihuil) September 3, 2020

وجاء تصريح خورجي ميسي، بعد اجتماعه مع رئيس برشلونة مساء أمس الأربعاء، لتحديد مستقبل "البرغوث".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن اجتماع مدراء الفريق الكتالوني مع والد ميسي ومستشاريه، لم يخرج بأي نتيجة، لأن أيا من الطرفين لم يكن على استعداد لتغيير موقفه، ومن المنتظر أن تجري مفاوضات أخرى في وقت لاحق بين برشلونة وممثلي ميسي.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الأسبوع الماضي، زلزالا في عالم الكرة المستديرة، بإعلانه عن طريق محاميه، رغبته في ترك النادي الكتالوني الذي انضم إلى صفوفه عام 2000 عندما كان عمره 13 عاما.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجانا بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى مفعوله في العاشر من يونيو الماضي، لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول، بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من شهر أغسطس الماضي.

ويصر الفريق الكتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال ساريا.

وقاطع المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، الاثنين الماضي، أول حصة تدريبية لبرشلونة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، كما أنه تغيب عن الفحص الإلزامي للكشف عن فيروس "كوفيد-19" الذي كان مقررا الأحد.

المصدر: أ ف ب