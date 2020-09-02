آل الشيخ يبرم صفقة "كبرى" قياسية مع بنفيكا

انتقل الأوروغوياني داروين نونيز لاعب فريق ألميريا الإسباني إلى بنفيكا، في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وتاريخ اللاعبين المنضمين للدوري البرتغالي.

وتشير التقارير إلى أن قيمة صفقة انتقال نونيز بلغت 25 مليون يورو، علما أن ألميريا تعاقد مع اللاعب مقابل 4.5 مليون فقط، قبل عام.

😱👉Darwin Núñez se convierte en el traspaso más costoso de Segunda: se marcha al Benfica por 25 millones de euros 💶 🔝https://t.co/OrxijcSYaU — MARCA (@marca) September 2, 2020

ونجحت إدارة نادي ألميريا لمالكه السعودي تركي آل الشيخ، بذلك في إبرام صفقة ناجحة على الصعيدين المالي والتسويقي، حيث تخطت قيمة بيع المهاجم المبلغ المدفوع في شراء النادي.

فقد اشترى تركي آل الشيخ النادي الإسباني صيف 2019، مقابل 20 مليون يورو، ونجح الفريق تحت قيادته في خوض ملحق الصعود إلى بطولة الليغا هذا الموسم، وخسر في اللحظات الأخيرة أمام جيرونا.

وحطم اللاعب الشاب داروين نونيز (21 عاما) وفريقه ألميريا رقمين قياسيين لفريق أتلتيكو مدريد، الأول: عندما أعلن نادي أتليتكو مدريد الذي كان ينافس في الدرجة الثانية وقتها، انتقال الهولندي جيمي هاسلبانك لنادي تشيلسي مقابل 22.5 مليون يورو، في الموسم (2000-2001) في أغلى صفقة انتقال من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

والرقم الثاني: انتقال المهاجم راؤول خيمينيز من أتلتيكو مدريد إلى بنفيكا مقابل 22 مليون يورو، في عام 2015، ليصبح أغلى لاعب ينضم إلى فريق برتغالي في تاريخ الدوري المحلي.

المصدر: وكالات