لاعب برشلونة فيدال يرد على عرض إنتر ميلان

أفادت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بأن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، وافق على عرض إنتر ميلان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن فيدال سيوقع على عقد مع إنتر ميلان لمدة موسمين، مقابل 6 ملايين يورو صافي كراتب سنوي في الموسم الواحد في "النيراتزوري".

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وقالت الصحيفة "رغم خروج فيدال من خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة، إلا أن الفريق الكتالوني يرفض رحيل اللاعب مجانا، وينوي الحصول على بعض الأموال من وراء رحيله لاستثمارها في إبرام صفقات جديدة".

وأضافت أن عقد فيدال يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 20 مليون يورو، موضحة أن برشلونة سيكون على استعداد لخفض المبلغ، لكنه لن يقبل بأي حال من الأحوال رحيل التشيلي بالمجان.

ويعيش برشلونة حالة من الغليان، منذ الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي أطاحت بالمدرب كيكي سيتين، وأدت إلى استقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي، ودفعت نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لطلب الرحيل.

المصدر: وكالات