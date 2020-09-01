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إصابة نجمي باريس سان جيرمان بكورونا

الرياضة

إصابة نجمي باريس سان جيرمان بكورونا
AFP
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقال بطل فرنسا في بيان: "هناك اشتباه في إصابة اثنين من لاعبي باريس سان جيرمان بعدوى كوفيد-19. حالتهما الصحية مطمئنة. يخضعان للبروتوكولات الصحية المناسبة".

ولم يكشف النادي الباريسي عن هوية اللاعبين المصابين، لكن وسائل إعلام فرنسية، قالت إن نجمي الفريق، الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا، ولياندرو باريديس، قطعا عطلتهما في إيبزا بإسبانيا، بعد إصابتهما بالفيروس.

وسيغيب اللاعبان عن بداية باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، عندما يحل ضيفا على لانس في العاشر من سبتمبر الجاري، ثم مواجهة أولمبيك مرسيليا، بعد ذلك بثلاثة أيام.

ولم يخض سان جيرمان أي مباراة منذ خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ 0-1، في الـ23 من الشهر الماضي.

المصدر: football.ua + وكالات

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