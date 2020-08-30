ميسي بزي تشي غيفارا في ساحة كاتالونيا

رسم الفنان المعروف باسم "تي في بوي"، لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزي تشي غيفارا على صندوق توصيلات كهربائية في ساحة كاتالونيا بمدينة برشلونة الإسبانية.

وحمل الرسم، الذي صنعه الفنان على ورقة قام بلصقها لاحقا على صندوق التوصيلات، شعار "وداعا أيها القائد"، ويجسد لاعب كرة القدم مرتديا سترة عسكرية خضراء وقبعة سوداء عليها نجمة حمراء ووشاح أحمر وسيجار في الفم بخلفية عبارة عن قلب أحمر.

وقال الفنان الإيطالي المقيم في برشلونة إن هذا الرسم الجديد جاء لتكريم ميسي نيابة عن جميع مشجعي برشلونة.

وأكد "تي في بوي" أن العمل ليس له طابع سياسي، بل يسعى من ورائه لإبراز أن ميسي "كان قائدا" لبرشلونة.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية