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ليون الفرنسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه (فيديو وصور)

الرياضة

ليون الفرنسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه (فيديو وصور)
Reuters
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توج فريق ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد فوزه في النهائي على منافسه فولفسبورغ الألماني بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.

وبهذا التتويج عزز ليون رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية بـ7 ألقاب، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند لقبين.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني حقق لقب دوري أبطال أوروبا للرجال في الـ23 من أغسطس الجاري بعد تغلبه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.

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المصدر: UWCL/twitter

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