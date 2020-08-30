ليون الفرنسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه (فيديو وصور)
توج فريق ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد فوزه في النهائي على منافسه فولفسبورغ الألماني بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.
👑 CHAMPIONS AGAIN 👑— #UWCL (@UWCL) August 30, 2020
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وبهذا التتويج عزز ليون رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية بـ7 ألقاب، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند لقبين.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— #UWCL (@UWCL) August 30, 2020
🙌 🇫🇷 Lyon lift their seventh #UWCL title!@Gatorade | #UWCLfinalpic.twitter.com/annkZMpUob
يذكر أن بايرن ميونخ الألماني حقق لقب دوري أبطال أوروبا للرجال في الـ23 من أغسطس الجاري بعد تغلبه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.
🔴🔵 𝗟𝗬𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗢𝗙 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝟳𝗧𝗛 𝗧𝗜𝗠𝗘! 🏆#UWCLfinal#UWCL— #UWCL (@UWCL) August 30, 2020
Scenes. #UWCLfinal#UWCLpic.twitter.com/PcQOP6pwiI— #UWCL (@UWCL) August 30, 2020
Commiserations, Wolfsburg 💔 You'll come back stronger 💪#UWCLfinal#UWCLpic.twitter.com/uhNwT6hemi— #UWCL (@UWCL) August 30, 2020
📺 #UWCLenGol— GOL ⚽️ (@Gol) August 30, 2020
⏳ DESCANSO
⚽️ ¡Que GOLAZO ha marcado Saki Kumagai!
🟢🟢 WOB 0-2 LYO 🔵🔵
#⃣ #UWCLfinalpic.twitter.com/kppv5R4bxm
المصدر: UWCL/twitter