ليون الفرنسي يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه (فيديو وصور)

توج فريق ليون الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد فوزه في النهائي على منافسه فولفسبورغ الألماني بنتيجة 3-1 اليوم الأحد.

وبهذا التتويج عزز ليون رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية بـ7 ألقاب، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند لقبين.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني حقق لقب دوري أبطال أوروبا للرجال في الـ23 من أغسطس الجاري بعد تغلبه في النهائي على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد.

🔴🔵 𝗟𝗬𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗢𝗙 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗔 𝟳𝗧𝗛 𝗧𝗜𝗠𝗘! 🏆#UWCLfinal#UWCL — #UWCL (@UWCL) August 30, 2020

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المصدر: UWCL/twitter