بعد أن لمس جسد لاعبته بطريقة "مريبة".. مدرب سان جيرمان يشعل حربا على مواقع التواصل (فيديو)

تداول عشاق كرة القدم ورواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو مثيرا للجدل، دارت أحداثه خلال مباراة الفريقين الفرنسيين باريس سان جيرمان وليون، ضمن نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات.

وتمحور الجدل حول تصرف مدرب باريس سان جيرمان أوليفيير إكوافني، حيث يظهره الفيديو يقوم بمواسات لاعبته ساندي بالتيمور أثناء خروجها باكية من أرضية الملعب بعد تبديلها في الدقيقة الـ80 رغم دخولها في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

🚨 Esta fue la situación que les contamos en el ep. 15., donde el coach del PSG toca inapropiadamente a Sandy Baltimore en la semifinal de la #UWCL



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وأثارت طريقة إكوافني في مواسات لاعبته البالغة 20 عاما عاصفة من الانتقادات من شريحة واسعة من المتابعين بسبب قيامه برأيهم بوضع يديه على جسدها بطريقة مريبة محاولا ضمها ووضع رأسه على كتفها، حتى أن بعضهم اتهمه بالتحرش الجنسي.

في المقابل، دافع العديد من المتابعين عن المدرب واعتبروا أن حركات يديه عفوية، وأنه أراد فقط رفع معنويات لاعبته المنهارة بسبب تأخر فريقها بهدف نظيف وعدم قدرتها على مساعدته على تعديل النتيجة وقلب الموازين في البطولة القارية العريقة.

وانتهت المباراة بفوز ليون بهدف دون رد.

يذكر أن ليون توج اليوم الأحد بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي على فولفسبورغ الألماني بنتيجة 3-1.

المصدر: وكالات