 
مباشر

الصربي ماتيتش يعتزل اللعب دوليا

الرياضة

الصربي ماتيتش يعتزل اللعب دوليا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omb1

ذكرت وسائل إعلام صربية اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اعتزال اللعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الصربية عن فلاديمير ماتيسافيتش المدير الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم، قوله إن قرار ماتيتش باعتزال اللعب على المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.

وقال المسؤول الصربي: "لم يذكر ماتيتش أي سبب آخر للاعتزال سوى إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سنا".

وأضاف: "نحن نحترم القرار. فعمره 32 عاما وأمضى موسما مرهقا مع ناديه. اللعب في الأندية الأوروبية يتطلب الكثير من الجهد كما أننا ندرك ضرورة ضخ دماء جديدة في منتخبنا الوطني".

وتوقع ماتيسافيتش اعتزال أكثر من لاعب صربي على الصعيد الدولي خلال عام أو عامين.

وكان ماتيتش انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في 2017، وأحرز هدفين في 48 مباراة دولية خاضها مع منتخب صربيا الذي لا يزال يملك فرصة للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت بسبب أزمة كورونا الصحية إلى العام المقبل.

إقرأ المزيد
رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا (فيديو وصور)
رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي تياغو سيلفا (فيديو وصور)

وسيلتقي منتخب صربيا في الثامن من أكتوبر المقبل مع نظيره النرويجي في قبل نهائي ملحق التصفيات وفي حالة فوزه فإنه سيواجه إسكتلندا أو إسرائيل في 12 نوفمبر على مكان في البطولة القارية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا