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برشلونة يعلن إصابة مهاجمه الشاب بفيروس كورونا

الرياضة

برشلونة يعلن إصابة مهاجمه الشاب بفيروس كورونا
Globallookpress
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أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا، الجمعة، أعلن خلاله إصابة أحد لاعبيه الشباب بفيروس كورونا المستجد.

وقال برشلونة في بيانه: "أثبتت الاختبارات التي خضع لها هيروكي آبي، مهاجم برشلونة أنه مصاب بفيروس كورونا".

وأضاف: "اللاعب عاني من بعض الانزعاجات، ولكن الآن المهاجم الياباني، بصحة جيدة ومعزول في منزله".

وأتم: "بذلك، هيروكي، لن يبدأ في الموسم التحضيري، استعدادا للموسم الجديد، يوم الاثنين المقبل، 31 أغسطس". 

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وانضم مهاجم الفريق الكاتالوني البالغ 21 عاما، إلى صفوف البرسا الصيف الماضي قادما من فريق كاشيما إنتلرز.

وأصبح هيروكي رابع لاعب في صفوف البلوغرانا يصاب بالوباء، بعد كل من صامويل أومتيتي، توديبو، وميراليم بيانيتش.

المصدر: fcbarcelona.es

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