دجوكوفيتش يبلغ قبل نهائي سينسناتي

فاز نوفاك دجوكوفيتش بسهولة على الألماني يان-لينارد شتروف بنتيجة 6-3 و6-1 الأربعاء، ليعادل الرقم القياسي ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة سينسناتي المفتوحة للمرة الثامنة.

وسيواجه الصربي المصنف الأول عالميا، الإسباني روبرتو باوتيستا أغوتو في الدور نصف النهائي الذي سيقام الجمعة، وهو اليوم الذي كان محددا للمباراة النهائية بعد قرار المنظمين بالانضمام إلى رياضات أخرى بإيقاف اللعب الخميس احتجاجا ضد الظلم العنصري.

This man is on a 20-match win streak. 🔥



Today, he goes for 21.

Watch live on Plus→ https://t.co/tPoe44TDv0@DjokerNole | #CInCyTENNISpic.twitter.com/A7isTYbCes — Tennis Channel (@TennisChannel) August 26, 2020

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واستغل دجوكوفيتش سلسلة من أخطاء شتروف ليفرض سيطرته على المباراة وينهيها في 62 دقيقة بكسر إرسال منافسه دون خسارة أي نقطة ليمدد سجله الخالي من الهزيمة إلى 24 مباراة.

وعادل دجوكوفيتش بانتصاره ما حققه جيمي كونورز وشتيفان إدبيرج وروجر فيدرر وبيل تالبرت ببلوغ الدور قبل النهائي لبطولة الأساتذة.

المصدر: "رويترز"