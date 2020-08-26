هزيمة مفاجئة لسيرينا المنهكة وتأهل سهل لدجوكوفيتش

انتهى مشوار الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز عند الدور ثمن النهائي لدورة سينسيناتي، إحدى دورات البريمير الإلزامية للسيدات، وذلك بخسارتها أمام اليونانية ماريا ساكاري، الثلاثاء.

وبعد أن انتهى مشوارها عند الدور ربع النهائي لدورة ليكزينغتون الأمريكية منتصف الشهر الحالي على يد مواطنتها شيلبي رودرجز، كانت الأسطورة سيرينا وليامز، البالغة 38 عاما، تمني النفس بالذهاب بعيدا في سينسيناتي من أجل أن تستعد بأفضل طريقة لبطولة فلاشينغ ميدوز، حيث ستسعى إلى لقبها الـ24 في الغراند سلام، لكن الأول لها منذ بطولة أستراليا المفتوحة أوائل 2017 ، حين توجت بطلة وهي حامل بمولودتها الأولى.

إلا أنها بدت منهكة تماما، لاسيما أنها احتاجت إلى ساعتين و48 دقيقة للفوز بمباراتها الأولى ضد الهولندية أرانتشا روس، في أطول لقاء تخوضه منذ 2012.

وخسرت سيرينا مواجهتها مع ساكاري بعد ساعتين و17 دقيقة بالنتيجة 7-5 و6-7 (5-7) و1-6.

وبدا الاحباط على سيرينا من خلال رميها بالمضرب نحو المدرجات الخالية من الجمهور في ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك التي نقلت الدورة اليها بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

When you get invited to your 12381 zoom call 🙄#CInCyTENNISpic.twitter.com/4aG9TwpICT — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 26, 2020

بالمقابل حقق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، انتصاره العشرين تواليا هذا العام من دون عناء على حساب الأمريكي تينيس ساندغرن 6-2 و6-4.

With no signs of the neck pain that bothered him earlier in the tournament, @DjokerNole beat American @TennysSandgren to reach the @CincyTennis quarterfinals.https://t.co/KFnbvZyEOT — TENNIS (@Tennis) August 25, 2020

ويلتقي دجوكوفيتش الفائز ببطولة أستراليا أوائل العام، والساعي إلى لقبه الـ35 في دورات الألف نقطة للماسترز، في ربع النهائي الألماني يان-لينارد ستروف الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 6-4 و3-6 و6-4.

المصدر: "أ ف ب"