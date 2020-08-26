شريف إكرامي: فضلت الانضمام لبيراميدز.. ومواقع التواصل الاجتماعي تهدد مسيرة اللاعبين

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق، عن اقترابه من الانتقال إلى صفوف بيراميدز المصري بداية من الموسم المقبل.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: "سأعلن عن انتقالي إلى بيراميدز بعد التوقيع على العقود بشكل رسمي".

وأكمل: "النادي يدار من قبل مجموعة محترفة من المسؤولين، ونعرف الآن من هم ملاك النادي".

وتابع: "كانت هناك عروض أخرى، ولكن حاليا بيراميدز هو الأنسب لي".

وواصل: "لم أرحل إلى بيراميدز بسبب المقابل المادي أو القيمة التسويقية، الجميع سيعلم ما الذي سأتقاضاه فور إعلان الصفقة".

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وأعلن إكرامي مطلع العام الجاري نهاية مشواره مع الأهلي بنهاية تعاقده، وبذلك سينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر، وذلك قبل أن يقرر الأهلي إنهاء مشوار إكرامي قبل نهاية الموسم الجاري بعد خرقه لقواعد الحظر الإعلامي وكتابته لتغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليرد على ما يثار حول تسببه في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز.

وشدد إكرامي على أنه يتمنى تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم 2022 والمشاركة في البطولة رغم تخوفه، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تهدد مسيرة اللاعبين بسبب التأثير الطاغي لها.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"