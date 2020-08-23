شاهد.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال 2020
توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في البرتغال.
🔴 Congratulations, Bayern - winners of the 2020 UEFA Champions League! 🎉🎉🎉#UCLfinalpic.twitter.com/ksKeqmgliR— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020
ويدين العملاق البافاري بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الفرنسي، كينغسلي كومان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي"، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.
GOAL! Kingsley Coman heads home from a brilliant cross from Kimmich!#UCLfinal | #UCL | #PSGFCB— ADEMola 🅨 (@AdemolaVictor) August 23, 2020
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وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، للمرة السادسة في تاريخه.
بينما خاض فريق باريس سان جيرمان، أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، في تاريخه.
المصدر: RT