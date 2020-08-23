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شاهد.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال 2020

الرياضة

شاهد.. بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب دوري الأبطال 2020
Reuters
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توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في البرتغال.

ويدين العملاق البافاري بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه الفرنسي، كينغسلي كومان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي"، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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شاهد.. الهدف الأول في نهائي دوري الأبطال 2020

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، للمرة السادسة في تاريخه.

بينما خاض فريق باريس سان جيرمان، أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، في تاريخه.

المصدر: RT

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