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نهائي دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان قد يدفع غاليا ثمن الفرص الضائعة

الرياضة

نهائي دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان قد يدفع غاليا ثمن الفرص الضائعة
Reuters
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ساد التعادل السلبي الشوط الأول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكانت الأفضلية للفريق البافاري الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة وهاجم بشكل أكبر وحصل على عدة ركلات ركنية، وهاجم بشكل كبير مشكلا خطورة كبيرة على مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الباريسي.

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التشكيلة الأساسية لنهائي دوري الأبطال
التشكيلة الأساسية لنهائي دوري الأبطال

في المقابل، اعتمد باريس سان جيرمان على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة أكبر على مرمى الحارس الألماني العملاق مانويل نوير، الذي أنقذ مرمى في أكثر من مناسبة.

وأضاع الثلاثي الهجومي للفريق الفرنسي: النجم البرازيلي نيمار والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا والمهاجم الفرنسي كليان مبابي عدة فرصة ثمينة للتسجيل.

المصدر: RT 

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