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شاهد.. مقاتل روسي يخسر في أول "معركة" له ضمن "UFC"

الرياضة

شاهد.. مقاتل روسي يخسر في أول
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استهل الروسي، تيمور فالييف، مشواره في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بخسارة أمام الأمريكي تريفين جونز، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC on ESPN 15".

وسيطر فالييف على مجريات الجولة الأولى، ولكن المقاتل الأمريكي تمكن من قلب موازين القوى لصالحه، والفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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ومني تيمور فالييف، البالغ من العمر 30 عاما، بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

بينما حقق تريفين جونز، البالغ من العمر 30 عاما أيضا، انتصاره الثالث عشر، مقابل 6 هزائم في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: وكالات

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