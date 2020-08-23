شاهد.. مقاتل روسي يخسر في أول "معركة" له ضمن "UFC"
استهل الروسي، تيمور فالييف، مشواره في اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بخسارة أمام الأمريكي تريفين جونز، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "UFC on ESPN 15".
وسيطر فالييف على مجريات الجولة الأولى، ولكن المقاتل الأمريكي تمكن من قلب موازين القوى لصالحه، والفوز بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
(Parte 2) Trevin Jones sobrevivió a una brutal primera ronda para acabar con Timur Valiev en el segundo en #UFCVegas7 vía @espnmma#mma#ufc#mmafanaticos#ufcfanaticos#timurvaliev#trevinjonespic.twitter.com/pOjHl2PE6Y— MMAFanaticos.com (@mmafanaticos_) August 23, 2020
ومني تيمور فالييف، البالغ من العمر 30 عاما، بالهزيمة الثالثة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.
بينما حقق تريفين جونز، البالغ من العمر 30 عاما أيضا، انتصاره الثالث عشر، مقابل 6 هزائم في مسيرته الاحترافية حتى الآن.
المصدر: وكالات