أسطورة بايرن ميونيخ: نيمار أصبح مثل المصري صلاح

أكال أسطورة بايرن ميونيخ، أوين هارغريفز، المديح لنجم باريس سان جيرمان، نيمار، وتوقع أن يكون الأخير أبرز اللاعبين في مباراة البايرن و"بي إس جي"، اليوم الأحد، في نهائي دوري الأبطال.

وقال هارغريفز في تصريحات صحفية: "ربما نيمار سيكون اللاعب الأكثر موهبة على أرض الملعب (خلال مباراة البايرن وسان جيرمان). لا أعتقد أن هناك شخصا يعارض ذلك، وإذا بحثنا عن المواهب فقط، لا يستطيع الكثيرون الاقتراب من نيمار. لا يوجد سوى ميسي ورونالدو".

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وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: "ربما هذا ما يحبط الناس من نيمار في بعض الأحيان، لأنه لاعب موهوب للغاية، وبالتالي أنت تتوقع منه التألق طوال الوقت. لديه موهبة ليكون أفضل لاعب في العالم".

وأوضح هارغريفز، الذي تألق في صفوف البايرن بين العامين 2000 و2007: "نيمار ربما يكون أفضل لاعب في العالم إذا كان في يومه، لكن في بعض الأحيان لا يكون موجودا. أنت لا تجد هذا مع رونالدو أو ميسي، إنه مختلف".

واستطرد: "أنظر إلى ليفربول، ليس من قبيل المصادفة فوزهم بدوري أبطال أوروبا (في الموسم الماضي)، ثم الدوري الإنجليزي (هذا الموسم). لم نر محمد صلاح كآلة أثناء تطبيق الضغط مع (فريقه السابق) روما، والفضل في ذلك يعود لكلوب (مدرب ليفربول)".

وأكمل هارغريفز: "أعتقد أن نيمار أصبح مثل صلاح، حيث رأيته لأول مرة يضغط بالفعل، ويعود إلى الخلف، لذا يجب أن نعيد الفضل في ذلك إلى توخيل (مدرب باريس سان جيرمان)".

وسيتحتم على نيمار، بذل مجهود مضاعف في مباراة البايرن اليوم، إذ سيتوجب عليه الهجوم والدفاع في آن واحدا، نظرا لأسلوب الضغط العالي الذي يعتمده الفريق البافاري.

المصدر: وكالات