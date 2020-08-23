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جورجينا تكشف ما يخفيه رونالدو خلف يده (صورة)

الرياضة

جورجينا تكشف ما يخفيه رونالدو خلف يده (صورة)
Globallookpress Fabio Ferrari/Lapresse
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أثارت جورجينا رودريغيز التكهنات مجددا بأن صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عرض عليها الزواج رسميا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها.

وتركت عارضة الأزياء الإسبانية تعليقا غامضا أسفل صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"،السبت، وكتبت "نعم"، وأعاد "الدون" نشر الصورة معلقا "حبيبتي".

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من مهاجم يوفنتوس الإيطالي. 

ويظهر الثنائي، اللذان يقضيان عطلة مثالية على يخت بقيمة 5,5 مليون جنيه إسترليني في الريفييرا الفرنسية مع أطفالهما، يظهران في الصورة بإطلالة لافتة، حيث غطى رونالدو إصبع صديقته الذي تضع به خاتم الزفاف.

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YESSS 🌹

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطوبتهما في عام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

المصدر:instagram\georginagio

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