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شاهد.. رونالدو يتحدى نفسه على عمق 14 مترا

الرياضة

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي فيديو جديدا من إجازته الصيفية، وهو يمارس هواية الغطس في البحر.

وعلق رونالدو على الفيديو: "استيقظت اليوم وأنا أتساءل: ماذا يحدث في البحر؟! نداء من كوكب نيبتون الأزرق".

وأضاف: "من فضلك لا تجرب هذا"، مشيرا إلى أنه قام بالغطس على عمق 14 مترا.

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ويحاول "الدون" الاستمتاع بوقته عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا لهذا العام، بقضاء وقته مع عائلته وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، على أحد اليخوت وسط البحر في إحدى المدن الساحلية.

ويشارك النجم البرتغالي جمهوره من حين لآخر بصورة لهما وهما يقضيان عطلتهما الصيفية.

المصدر: instagram\cristiano

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