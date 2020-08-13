رونالدو يوجه رسالة رومانسية لصديقته جورجينا من وسط البحر

يشارك كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، متابعيه من حين لآخر صورا له من عطلته مع عائلته وصديقته، على أحد اليخوت وسط البحر، في محاولة لنسيان الخروج المبكر من دوري الأبطال.

ونشر النجم البرتغالي صورة جديدة له وهو يحتضن صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، في البحر، موجها إليها رسالة رومانسية: "أحب مشاركة لحظاتي السعيدة والجميلة معك".

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ويقضي رونالدو عطلته بعد خروج فريقه يوفنتوس، من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ضيفه ليون الفرنسي، رغم تسجيل النجم البرتغالي هدفين للفريق الإيطالي (2-1)، في مباراة الإياب، يوم الجمعة الماضي.

وتفوق ليون على يوفنتوس بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوز الفريق الفرنسي بهدف وحيد، في لقاء الذهاب، مستفيدا من الهدف المسجل على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.

وحصل النجم البرتغالي على جائزة لاعب العام في نادي "السيدة العجوز" بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، لمساهمته الكبيرة في نيل "البيانكونيري" لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة التاسعة على التوالي.

وأنهى الدون موسم الدوري المحلي مع يوفنتوس مسجلا 31 هدفا، في وصافة لائحة الهدافين، خلف شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، المتصدر برصيد 36 هدفا.

المصدر: instagram\cristiano