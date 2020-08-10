رسميا.. رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس لموسم 2019-2020

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن فوز البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب لهذا الموسم.

وحصل النجم البرتغالي على جائزة لاعب العام في نادي "السيدة العجوز" بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير، لمساهمته الكبيرة في نيل "البيانكونيري" لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للمرة التاسعة على التوالي.

وأنهى الدون موسم الدوري المحلي مع يوفنتوس مسجلا 31 هدفا، في وصافة لائحة الهدافين، خلف شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، المتصدر برصيد 36 هدفا.

وخاض كريستيانو رونالدو 46 مباراة بكافة المسابقات مع يوفنتوس، وأحرز 37 هدفا و5 تمريرات حاسمة.

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فيما أعلنت رابطة الكالتشيو عن تتويج زميل رونالدو، باولو ديبالا، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي هذا الموسم.

يذكر أن يوفنتوس ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

المصدر: twitter/juventusfc