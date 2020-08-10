بيرلو يبدأ تحركاته في سوق الانتقالات نحو نجم ريال مدريد

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد، بأن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي، يرغب بضم فرانشيسكو إيسكو، نجم ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيرلو كان قد طالب إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع إيسكو، البالغ 28 عاما، في صيف 2019.



وأوضحت أن بيرلو، الذي عرف كواحد من أكثر لاعبي الوسط مهارة تقنية على الإطلاق، يريد تعزيز مشروع "البيانكونيري"، بحصوله على صلاحيات كاملة لتشكيل فريقه، حيث يسعى لتقديم كرة قدم بأفكار واضحة، تتماشى مع ما كان عليه بيرلو كلاعب كرة قدم.

Andrea Pirlo quiere a Isco Alarcón en la Juventus de Turín https://t.co/70mVH0h7sH — Fichajes.com (@Fichajes_futbol) August 9, 2020

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وابتعد إيسكو عن التشكيل الأساسي لريال مدريد، منذ تسلم زيدان زمام قيادة الفريق من جديد، وأصبح يشارك على فترات متباعدة.

وأعلنت إدارة نادي "السيدة العجوز"، عن تولي بيرلو قيادة الفريق رسميا، السبت، بديلا عن المدرب الإيطالي، ماوريسيو ساري، الذي أقيل عقب الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون.

وفاز بيرلو بأربعة ألقاب للدوري في صفوف يوفنتوس بين عامي 2011 و2015، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في نوفمبر 2017 بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الأمريكي.

المصدر: "وكالات"