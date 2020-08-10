قرار تعيين بيرلو يثير خلافات داخل يوفنتوس

كشف تقرير في موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الأحد، عن دور بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس، في قرار إقالة المدرب ماوريسيو ساري، رغم تحقيق لقب الدوري المحلي "الكالتشيو".

ووفقا للموقع الإيطالي، فإنه من الصعب على يوفنتوس إقالة مدربين في موسمين بعد تحقيق لقب الكالتشيو، وأن مثل هذه التغييرات قد تثير الخلاف بين أعضاء إدارة نادي "السيدة العجوز".

وأشار الموقع إلى أن قرار إقالة ماسيميليانو أليغري والتعاقد مع ماوريسيو ساري، جاء بناء على توصية من فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، أكثر منه من جانب أندريا أنييلي، رئيس البيانكونيري.

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أما قرار الاستغناء عن خدمات ساري وتعيين بيرلو بديلا عنه، فجاء برغبة من أنييلي ونيدفيد معا، عقب رفض مقترح باراتيسي، الذي فضل تجديد الثقة والإبقاء على ساري، للحفاظ على استقرار الفريق في الموسم الجديد.

وأعلن نادي يوفنتوس، السبت الفائت، عن إقالة ساري، عقب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، وتعيين أندريا بيرلو، نجم البيانكونيري السابق، خلفا له.

المصدر:calciomercato