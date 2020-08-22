شاهد.. الزمالك يتقدم مرة أخرى على غريمه الأهلي
تقدم نادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي (2-1)، في المباراة بينهما اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وافتتح لاعب خط الوسط أحمد سيد التسجل للزمالك مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
هدف الزمالك الأول #في_القمة بأقدام أحمد سيد زيزو وصناعة بنشرقي— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 22, 2020
Via: @WatchiTMENApic.twitter.com/T3clyAg0KS
وأدرك اللاعب ياسر إبراهيم التعادل للأهلي بهدف أحرزه، في الدقيقة 62، ولكن المهاجم محمد مصطفى وضع الزمالك في المقدمة مرة أخرى وسريعا، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
الدوري المصري : الزمالك 2 × 1 الاهلي | هدف مصطفى محمد د' 71 🎥— اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) August 22, 2020
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ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك،المركز الثالث، برصيد 39 نقطة.
المصدر: RT