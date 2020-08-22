 
مباشر

شاهد.. الزمالك يتقدم مرة أخرى على غريمه الأهلي

الرياضة

شاهد.. الزمالك يتقدم مرة أخرى على غريمه الأهلي
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/okyv

تقدم نادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي (2-1)، في المباراة بينهما اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط أحمد سيد التسجل للزمالك مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وأدرك اللاعب ياسر إبراهيم التعادل للأهلي بهدف أحرزه، في الدقيقة 62، ولكن المهاجم محمد مصطفى وضع الزمالك في المقدمة مرة أخرى وسريعا، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء. 

إقرأ المزيد
مشهد مؤثر جدا.. عاصفة حب لمؤمن زكريا بعد بكائه مع أحمد عز (فيديو)
مشهد مؤثر جدا.. عاصفة حب لمؤمن زكريا بعد بكائه مع أحمد عز (فيديو)

ويتصدر الأهلي، جدول ترتيب الدوري، برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك،المركز الثالث، برصيد 39 نقطة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا