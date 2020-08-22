لوكاكو "الغاضب" يعادل رقم رونالدو ويحطم الأرقام القياسية

نجح البلجيكي روميلو لوكاكو، هداف إنتر ميلان، من دخول تاريخ الفريق الإيطالي بعد تسجيله هدفا أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، الجمعة، وتحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

وحصل روميلو لوكاكو على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما تعرض للعرقلة من طرف دييغو كارلوس داخل منطقة الجزاء، ليتولى المهاجم البلجيكي مهمة ترجمتها إلى هدف، حيث وضع الكرة على يمين الحارس ياسين بونو.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن لوكاكو بهدفه في شباك الفريق الأندلسي، وصل إلى الهدف رقم 34 له هذا الموسم مع الإنتر في جميع المسابقات، والذي لم يحدث مع النيراتزوري منذ الظاهرة رونالدو البرازيلي في موسم 1997-1998.

وفي سياق متصل، قالت الشبكة نفسها أن "الدبابة البلجيكية" أصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات على التوالي بالأدوار الإقصائية في بطولة أوروبية، بعد كريستيانو رونالدو، بين 2012 و2013.

وعادل لوكاكو سجل النجم البرتغالي في التسجيل خلال 11 مباراة على التوالي في بطولة أوروبية، إلا أن "الدون" فعلها في دوري أبطال أوروبا والنجم البلجيكي حققها في اليوروبا ليغ.

6 - Romelu Lukaku is the first player to score in six consecutive knockout stage matches in major European competition since Cristiano Ronaldo between 2012 and 2013. Inevitable. #UELpic.twitter.com/nQVEJvagN1 — OptaJoe (@OptaJoe) August 21, 2020

Romelu Lukaku has now scored 34 goals across all competitions in 2019-20, equalling Ronaldo’s record for most scored in a debut season for Inter.



RON 🤝ROM pic.twitter.com/5vXIMg4I0L — Squawka Football (@Squawka) August 21, 2020

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وبات هدف لوكاكو، البالغ 27 عاما، هو الأسرع في تاريخ البطولة الأوروبية منذ هدف ماركوس بابل مع ليفربول أمام ديبورتيفو ألافيس في مايو 2001.

ورفض البلجيكي الذي انضم إلى إنتر في الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد، تسلم ميداليته الخاصة بعد خسارة فريقه في مواجهة لقب بطل الدوري الأوروبي أمام إشبيلية 2-3، ليستمر السجل الخاوي من أي تتويج بلقب أوروبي منذ التتويج بدوري أبطال أوروبا في 2010.

المصدر: twitter\OptaJoe