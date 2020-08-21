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إشبيلية يروض "الأفاعي" ويرفع كأس الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يروض
Reuters
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توج فريق إشبيلية بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، في ألمانيا.

وأحرز المهاجم الهولندي، لوك دي يونغ، هدفين للفريق الإسباني، في الدقيقتين (12 و33)، وتكفل زميله المدافع البرازيلي، دييغو كارلوس، بتسجيل هدف الفوز الثالث "الذهبي"، في الدقيقة 74 بتسديدة "مقصية" رائعة، تحولت من قدم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، إلى داخل الشباك الإيطالية.

وافتتح روميلو لوكاكو التسجيل مبكرا للفريق الإيطالي، بعد مرور خمس دقائق فقط من صافرة البداية، من ضربة جزاء، وضاعف زميله المدافع الأوروغوياني دييغو غودين النتيجة، في الدقيقة 36 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "راين إينرجي ستاديون" بمدينة كولون.

وتوج إشبيلية بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة السادسة في تاريخه، وهو رقم قياسي في البطولة.

بينما رفع إنتر ميلان "النيراتزوري" هذه الكأس ثلاث مرات، مثل مواطنه يوفنتوس، والفريق الإسباني الآخر أتلتيكو مدريد، وليفربول الإنجليزي.

المصدر: RT 

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